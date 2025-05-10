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Макрон с рядом европейских лидеров едет в Украину
Визит будет иметь символическое и политическое значение на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем визите в Киев.
Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
«На пути в Киев. Для Украины, для Европы», — говорится в сообщении.
Вместе с Макроном в Украину едут и ключевые лидеры Европы. Из опубликованного фото видно, что его сопровождают:
канцлер Германии Фридрих Мерц,
премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ожидается, что визит будет иметь символическое и политическое значение на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике участие иностранных лидеров в параде 9 мая в Москве, назвав это позором.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии.