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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Макрон с рядом европейских лидеров едет в Украину

Визит будет иметь символическое и политическое значение на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Мертвец, Туск, Стармер и Макрон

Мертвец, Туск, Стармер и Макрон / © Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем визите в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«На пути в Киев. Для Украины, для Европы», — говорится в сообщении.

Вместе с Макроном в Украину едут и ключевые лидеры Европы. Из опубликованного фото видно, что его сопровождают:

  • канцлер Германии Фридрих Мерц,

  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

  • премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ожидается, что визит будет иметь символическое и политическое значение на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике участие иностранных лидеров в параде 9 мая в Москве, назвав это позором.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии.

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