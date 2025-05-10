Астрологический прогноз на 10 мая

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда складывают на редкость благоприятно для начала любого дела, но с учетом выходного дня можно предположить, что оно окажется хозяйственным или бытовым.

Символ дня: Горн.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый – символ чистоты, добра и истины.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

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За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если немедленно обратиться к врачу.

Питание дня: категорически нужно отказаться от сладкого, заменив его орехами и фруктами.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

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Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: гадание не даст правильного ответа на заданный вопрос, так что не стоит тратить на него время.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, они – не более чем увлекательное кино.

Табу дня: нельзя напрягать зрение – долго сидеть у компьютера и читать при плохом освещении.

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Цитата дня: «Капля долбит камень не силой, но частым падением» (Публий Овидий Назон).

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