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Астрологический прогноз на 10 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда складывают на редкость благоприятно для начала любого дела, но с учетом выходного дня можно предположить, что оно окажется хозяйственным или бытовым.
Символ дня: Горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый – символ чистоты, добра и истины.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если немедленно обратиться к врачу.
Питание дня: категорически нужно отказаться от сладкого, заменив его орехами и фруктами.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: растения нуждаются в поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: гадание не даст правильного ответа на заданный вопрос, так что не стоит тратить на него время.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, они – не более чем увлекательное кино.
Табу дня: нельзя напрягать зрение – долго сидеть у компьютера и читать при плохом освещении.
Цитата дня: «Капля долбит камень не силой, но частым падением» (Публий Овидий Назон).
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