США більше не планують анексію Гренландії: яка альтернатива

У Трампа більше не планують анексію Гренландії / © УНІАН

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення з Гренландією угоди про вільну асоціацію (COFA), щоб посилити свій вплив на острові.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, ідею просувають американські чиновники, зокрема з Ради національної безпеки та Національної ради з енергетичного домінування. Аналогічні угоди США вже мають із Мікронезією, Маршаловими островами та Палау. У рамках COFA Вашингтон надає різноманітні послуги — від логістики й надзвичайних служб до безпеки — в обмін на військовий доступ до територій та безмитну торгівлю.

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Втім, така угода не дозволить Трампу реалізувати попередню ідею купівлі острова з населенням близько 57 тисяч осіб. Крім того, для підписання COFA Гренландія повинна буде стати незалежною від Данії, адже подібні угоди укладаються лише з суверенними державами.

За даними джерел, COFA — лише один із кількох сценаріїв, які розглядаються у Вашингтоні, і його реалізація може зіткнутися з низкою практичних перешкод.

Раніше повідомлялося, що давня мета президента Трампа встановити контроль над Гренландією перейшла з риторики в офіційну політику США.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії заявила про готовність посилити оборонну співпрацю з США в Арктиці, але рішуче відкинула будь-які претензії Вашингтона на територію Данії.

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