Кім Чен Ин заявив про "виправдану" участь КНДР у війні проти України

Путін і Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».

Про це пише Reuters із посиланням на державне центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

У КНДР підтвердили, що відправили своїх військових для участі у бойових діях проти України та «відбиття українського нападу» в Курській області Росії. У КНДР стверджують, що дії північнокорейських військових на території Росії відповідають положенням Статуту ООН та договору про стратегічне партнерство з РФ.

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За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці Росії у війні проти України є проявом «суверенного права» захищати «братній народ».

Нагадаємо, у жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх «безпідставними чутками».

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись «перші зіткнення».

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