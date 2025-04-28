Південна Корея відреагувала на військову співпрацю Росії та КНДР

Солдати КНДР. / © Associated Press

Реклама

Відправлення військових Північної Кореї на територію Росії для участі у звільненні Курської області є порушенням Статуту ООН та резолюції Радбезу.

Про це заявив представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю, пише Younhap.

З його слів, військова співпраця Росії та КНДР — це "насмішка над міжнародним правом".

Реклама

"Відправлення північнокорейських військ, поряд з більш широким військовим співробітництвом між Росією і Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, зокрема Статуту ООН і резолюції Ради Безпеки ООН", — наголосив політик.

Йдеться про Резолюцію 1718 Ради Безпеки ООН. Це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєнь та військових технологій, які можуть бути використані у північнокорейських програмах зі створення зброї масового знищення.

Нагадаємо, "фюрер" Володимир Путін вперше заявив про участь КНДР. Зі слів Путіна, РФ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецпризначення", а також "шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію".

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 38 Війна ядерних держав?! Індія та Пакистан за крок до збройних дій!