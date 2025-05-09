Reuters: Перемирие могут объявить в ближайшие дни — что известно

Когда закончится война / © ТСН.ua

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В ближайшие часы или дни может быть объявлено о прекращении огня на фронте на 30 дней.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации источника издания во французском дипломатическом институте, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа против России будут введены новые санкции.

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«Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения. В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или частичное прекращение огня, но это еще обсуждается», — сказал дипломатический источник на условиях анонимности.

Источник сообщил, что все еще продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня или предоставить России короткое время для реагирования. Однако, если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС. Стороны координируют действия по пакетам санкций.

Переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Трамп и Макрон обсудили предложение о прекращении огня в четверг, 8 мая.

«В ходе переговоров с американцами мы испытали определенное раздражение относительно позиции России, нехватки реакции и серьезности в ответах на то, что было предложено ранее. Решение практически принято», — сказал источник издания.

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Ранее издание Bild сообщило, что Мерц якобы заявил о достижении соглашения по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией уже этого уик-энда. Однако Bild не уточняет, где именно было сделано это заявление и когда.

Однако на самом деле новый канцлер Германии выразил готовность усилить санкционное давление на Россию в случае отказа мирных переговоров. Также он сообщил, что обсудил с президентом США план по 30-дневному безусловному прекращению огня в Украине.