Коли закінчиться війна / © ТСН.ua

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У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню на фронті на 30 днів.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела видання у французькій дипломатичній інституції, Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. У разі відмови проти Росії запровадять нові санкції.

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«Ми ще не повністю завершили проєкт, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або часткове припинення вогню, але це ще обговорюється», — сказало дипломатичне джерело на умовах анонімності.

Джерело повідомило, що все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування. Проте якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС. Сторони координують дії щодо пакетів санкцій.

Зазначається, що переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон обговорили пропозицію щодо припинення вогню у четвер, 8 травня.

«Під час переговорів з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії, браку реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше. Рішення практично ухвалене», — сказало джерело видання.

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Раніше видання Bild повідомило, що Мерц нібито заявив про досягнення угоди щодо 30-денного перемир’я між Україною та Росією вже цього вікенду. Проте Bild не уточнює, де саме була зроблена ця заява і коли.

Проте насправді новий канцлер Німеччини висловив готовність посилити санкційний тиск на Росію у разі відмови від мирних переговорів. Також він повідомив, що обговорив з президентом США план щодо 30-денного безумовного припинення вогню в Україні.