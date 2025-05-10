РФ готова до 30-денного перемир'я, але є нюанси

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія готова до припинення вогню, але лише за умови, що Україна погодиться на низку вимог.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ABC News.

«Росія вдячна США і Дональду Трампу за зусилля щодо врегулювання в Україні. Росія одразу підтримала ідею 30-денного перемир’я з необхідністю врахувати нюанси. Потрібно зрозуміти, що має на увазі Фрідріх Мерц, говорячи про можливість початку перемир’я вже цими вихідними», — сказав Пєсков.

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Він також наголосив, що Москва готова підтримати перемир’я, однак лише за умови зупинки постачань західного озброєння до України та припинення підготовки українських військових.

Нагадаємо, у медіа з’явилися публікації про те, що США та Євросоюз хочуть висунути Росії ультиматум з вимогою погодиться на 30-денне припинення вогню, інакше проти РФ запровадять нові санкції.

Раніше президент РФ Володимир Путін пропонув «перемир’я» на три дні, однак Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію, заявивши, що це немає сенсу. Водночас Зеленський пропонував встановити режим тиші на 30 днів.