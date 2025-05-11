Магнитная буря 11 мая: как уберечь здоровье

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на мощные солнечные выбросы / © Associated Press

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Сегодня, 11 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но серьезных магнитных бурь не предвидится. Солнечная активность остается низкой, хотя некоторые вспышки на Солнце могут оказывать влияние на наше здоровье.

Об этом сообщает Meteagent.

Сегодня ожидается магнитная буря с К-индексом 3,67 (желтый уровень). Они считаются незначительными и часто остаются незамеченными.

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Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать перегрузок, отдыхать и пить достаточно воды.

И помнить, что магнитные бури оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему человека, сон, иммунитет и хронические заболевания.