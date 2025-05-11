Магнітна буря 11 травня: як вберегти здоров’я

Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на потужні сонячні викиди / © Associated Press

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Сьогодні, 11 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але серйозних магнітних бур не передбачається. Сонячна активність залишається низькою, хоча деякі спалахи на Сонці можуть впливати на наше здоров’я.

Про це повідомляє Meteagent.

Сьогодні очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.

І пам‘ятати, що магнітні бурі мають вплив на серцево-судинну систему людини, сон, імунітет та хронічні захворювання.