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Магнітна буря 11 травня: як вберегти здоров’я
Сьогодні Землю накрила магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом, що відповідає жовтому рівню.
Сьогодні, 11 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але серйозних магнітних бур не передбачається. Сонячна активність залишається низькою, хоча деякі спалахи на Сонці можуть впливати на наше здоров’я.
Про це повідомляє Meteagent.
Сьогодні очікується магнітна буря з К-індексом 3,67 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уникати перевантажень, більше відпочивати та пити достатньо води.
І пам‘ятати, що магнітні бурі мають вплив на серцево-судинну систему людини, сон, імунітет та хронічні захворювання.