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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
704
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Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Олександрополя та Розлива, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Макіївки, що у Харківській області.

«Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що українські військові розповідають про продовження обстрілів, а медики — про звичну кількість поранених, попри заяви РФ про так зване «перемирʼя».

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення української армії та про європейські війська для України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
704
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