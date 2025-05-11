Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Олександрополя та Розлива, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Макіївки, що у Харківській області.

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«Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що українські військові розповідають про продовження обстрілів, а медики — про звичну кількість поранених, попри заяви РФ про так зване «перемирʼя».

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення української армії та про європейські війська для України.

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