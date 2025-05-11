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- Війна
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Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Олександрополя та Розлива, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Макіївки, що у Харківській області.
«Ворог просунувся біля Макіївки, Олександрополя та Розлива», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що українські військові розповідають про продовження обстрілів, а медики — про звичну кількість поранених, попри заяви РФ про так зване «перемирʼя».
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення української армії та про європейські війська для України.