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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
704
Время на прочтение
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Враг продвинулся на Харьковщине и Донетчине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Александрополя и Разлива на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Макеевки Харьковской области.

«Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказывают о продолжении обстрелов, а медики — о привычном количестве раненых, несмотря на заявления РФ о так называемом «перемирии».

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении украинской армии и о европейских войсках для Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
704
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