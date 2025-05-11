Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Александрополя и Разлива на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Макеевки Харьковской области.

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«Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказывают о продолжении обстрелов, а медики — о привычном количестве раненых, несмотря на заявления РФ о так называемом «перемирии».

Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении украинской армии и о европейских войсках для Украины.

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