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Враг продвинулся на Харьковщине и Донетчине — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Александрополя и Разлива на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись возле Макеевки Харьковской области.
«Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что украинские военные рассказывают о продолжении обстрелов, а медики — о привычном количестве раненых, несмотря на заявления РФ о так называемом «перемирии».
Мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении украинской армии и о европейских войсках для Украины.