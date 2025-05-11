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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
260
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 11 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Змея

Змея / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на человеческую психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам – важно помнить об этом, соблюдая максимальную осторожность.

Символ дня: Змей-искуситель.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый – символизирует власть, богатство, силу и страсть.

Счастливые камни дня: агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их можно не лечить.

Питание дня: от мяса и грибов нужно отказаться.

Стрижка дня: ля стрижки день неблагоприятен

Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе.

Магия и мистика дня: рекомендуется изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они указывают на жизненную или профессиональную проблему, которую предстоит решить человеку.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.

Цитата дня: «Все, что существует на свете, когда-то было мечтой» (Вольтер).

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Дата публикации
Количество просмотров
260
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