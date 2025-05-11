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Астрологический прогноз на 11 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на человеческую психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам – важно помнить об этом, соблюдая максимальную осторожность.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый – символизирует власть, богатство, силу и страсть.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их можно не лечить.
Питание дня: от мяса и грибов нужно отказаться.
Стрижка дня: ля стрижки день неблагоприятен
Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе.
Магия и мистика дня: рекомендуется изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они указывают на жизненную или профессиональную проблему, которую предстоит решить человеку.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.
Цитата дня: «Все, что существует на свете, когда-то было мечтой» (Вольтер).
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