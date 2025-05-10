Військовий ЗСУ розкритикував ідею 30-денного перемир’я з Росією

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Якщо Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню, то існуватиме два сценарії розвитку подій.

Таку думку висловив офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко, передає «Еспресо».

Військовий такий варіант припинення вогню не вважає дієвим: на думку Іллєнка, існує мало ймовірності того, що Кремль таки погодиться на 30-денний режим тиші.

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«Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть», — зазначив офіцер ЗСУ.

Іллєнко вважає, що Росія порушить режим тиші вже у перший день. Таку ситуацію ЗСУ вже мали змогу спостерігати, зокрема під час старту першого дня так званого «перемир’я» від президента РФ Володимира Путіна, яке той оголосив з нагоди святкування Дня перемоги. Тоді, 8 травня, ЗС РФ вже у перші години порушила режим тиші, про який сама ж і заявляла напередодні.

Щодо сценаріїв, які озвучив військовий, то, на його думку, основна проблема полягає в тому, що ніхто не зможе контролювати режим дотримання тиші.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков озвучив нову умову Росії для припинення вогню в Україні, заявивши, що Захід має припинити постачання зброї Києву.

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Він також повторив російський наратив про те, що Україна нібито «не готова до негайних переговорів», заперечуючи, що диктатор затягує час.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на нові ультиматуми Москви, яка продовжує постачати на фронт левову частку боєприпасів із КНДР. Він зазначив, що РФ продовжує показувати, що не хоче миру.