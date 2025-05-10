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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
202
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У РНБО оцінили логіку Росії щодо 30-денного перемир'я

Диктатор Путін і надалі накопичуватиме ресурси, щоб продовжувати військову агресію проти України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

Росія не має наміру припиняти війну після 30-денного перемир’я. Держава-агресорка продовжує показувати, що не хоче миру

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Логіка Москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в КНДР і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі. Не знаю, на кого це розраховано. Росія продовжує показувати, що миру не хоче”, — наголосив він.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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