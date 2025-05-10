Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати 2025 року

Мобілізація в Україні / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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Усе цивільне населення України «готуватимуть до супротиву ворогу». У травні 2025 року в Верховній Раді зареєструють відповідні законопроєкти, заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Зміни до чинного законодавства, за побоюванням суспільства, можуть передбачати мобілізацію всього цивільного населення, зокрема жінок.

Чи можлива мобілізація жінок в Україні, кого можуть призвати добровільно, а кого примусово, і що про це каже закон — в коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Мобілізація жінок в Україні: що каже закон

Так, за чинним законодавством проходження жінками як базової загальновійськової підготовки, яка розпочнеться з серпня 2025 року, так і військової служби є добровільним.

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У разі, якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК на визначення ступеня придатності до військової служби та отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою нею цивільною професією та підписати контракт на проходження військової служби.

Жінки в такому разі виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, з дотриманням законодавства з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі.

«Отже, на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби», — каже Марина Бекало.

Мобілізація жінок: чи можуть оголосити в Україні

За словами Верещук, влада готує зміни до чинного законодавства, які за побоюванням суспільства можуть передбачати зміни щодо мобілізації всього цивільного населення.

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Втім, ми наразі не бачимо жодних проектів, а тому робити висновки поки зарано, каже адвокатка.

«Можливо зміни будуть стосуватися також примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями, можливо програми будуть включати лише обов’язкове проходження курсів з надання медичної допомоги, цивільної оборони, проведення інформаційних заходів в закладах освіти тощо. Поки що інформації немає, які саме зміни ми маємо очікувати», — каже Марина Бекало.

Чи можлива примусова мобілізація жінок в Україні

Адвокатка зазначила, що мобілізація — це не лише призов на військову службу в армію для виконання обов’язку в бойових підрозділах, це також виконання робіт із забезпечення оборони держави — роботи на оборонних підприємствах, стратегічних об’єктах тощо.

«Якщо ми говоримо про примусову мобілізацію жінок для виконання військового обов’язку, то юридично це також є можливим, та для цього потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства аби це запрацювало. Враховуючи, що за Конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору», — пояснює Марина Бекало.

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