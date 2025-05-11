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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры и назвал дату

Также диктатор обвинил Украину в нарушении перемирия.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.

Об этом он заявил во время пресс-конференции перед западной прессой и российскими пропагандистами.

«Восстановить прямые переговоры, причем, отмечу, без предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились раньше, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров», – заявил Путин.

В частности, российский диктатор заявил, что Украина якобы нарушала предыдущие перемирия.

Путин добавил, что должен обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с этим предложением, и теперь «решение по Украине».

Ранее сообщалось, что в заявлении американского президента Дональда Трампа говорилось, что США призывают в идеале к 30-дневному безоговорочному прекращению огня .

Ранее мы информировали, что президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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