Как сделать мини парник для рассады своими руками: просто и быстро

Первую рассаду начинают высаживать уже в феврале, чтобы к весне получить красивые зеленые и крепкие стебли. ТСН.ua предлагает интересную и простую идею, которая поможет сделать мини парник для рассады своими руками.

Для этого вам понадобится всего-то пятилитровая бутылка из-под воды. Буквально несколько минут и удобный мини парник будет готов.

Что нужно делать

Сначала следует открутить крышку и распылить горлышко бутылки. Для этого лучше всего использовать ножовку по металлу. Так дело пойдет гораздо быстрее, чем с обычным ножом.

Далее взять большой канцелярский нож и сделать с его помощью продольные разрезы с каждой стороны до дна бутылки. В результате вы должны получить конструкцию из двух половинок, соединенных между собой.

В нижнюю половинку теперь можно насыпать плодородную почву. Именно сюда позже будете сеять будущую рассаду.

Крышкой бутылки можно фиксировать две половинки пятилитровой бутылки.

Такой мини парник идеально подходит не только для выращивания рассады дома, но и для укоренения черенков.

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