Як зробити міні парник для розсади своїми руками: просто та швидко

Першу розсаду починають висаджувати вже у лютому, щоб до весни отримати гарні зелені та міцні стебла. ТСН.ua пропонує цікаву та просту ідею, яка допоможе зробити міні парник для розсади своїми руками.

Для цього вам знадобиться всього лише п'ятилітрова пляшка з-під води. Буквально кілька хвилин і зручний міні парник буде готовим.

Що потрібно робити

Спочатку слід відкрутити кришку та розпилити шийку пляшки. Для цього найкраще використовувати ножівку по металу. Так справа піде значно швидше, ніж зі звичайним ножем.

Далі взяти великий канцелярський ніж та зробити за його допомогою повздовжні розрізи з кожного боку до дна пляшки. В результаті ви повинні отримати конструкцію з двох половинок, які з'єднані між собою.

В нижню половинку тепер можна насипати родючого ґрунту. Саме сюди пізніше будете сіяти майбутню розсаду.

Кришкою пляшки можна фіксувати дві половинки п'ятилітрової пляшки.

Такий міні парник ідеально підходить не лише для вирощування розсади вдома, але й для вкорінення живців.

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