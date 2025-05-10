Российская пропаганда в сердце Европы: как украинцы сорвали "праздник" Кремля в Вене

Вена

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В центре Вены 9 мая прошли провокационные мероприятия пророссийских организаций — в частности, концерты советских песен и шествие «Бессмертного полка». В ответ украинское общество вышло на акцию протеста с лозунгами против российской пропаганды.

Как сообщила ТСН.ua активистка и волонтер Ольга Якимаха-Дарани, первый концерт состоялся 29 апреля у памятника советскому солдату. Российская группа «Хор Турецкого» исполняла песни Второй мировой, что вызвало возмущение у местных украинцев.

Протестующие собрались напротив площади, где исполнили государственный гимн Украины и «Ой в лугу красная калина».

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Дата публикации 22:46, 10.05.25 Количество просмотров 5 Протест украинцев в Вене против концерта «Хора Турецкого»: требования прекратить российскую пропаганду

Некоторые из них держали плакаты на английском: «Они поют за геноцид» и «Русская пропаганда, убирайся из Европы».

«Нас даже предупредили, что у нас нет права скандировать „Слава Украине!“, но впоследствии разрешение получили. Мы пытались доносить правду иностранцам о происходящем на сцене», — рассказала Ольга.

Дата публикации 23:07, 10.05.25 Количество просмотров 3 Масштабное шествие «Бессмертного полка» в Вене: Украинские активисты выступают против российской пропаганды

Активисты также сообщили, что были подвергнуты вербальным и физическим нападениям. В частности, несколько украинских девушек, которые держали постер с надписью на немецком языке «Они поют вам о геноциде», были атакованы агрессивно настроенными пророссийскими женщинами.

Дата публикации 22:46, 10.05.25 Количество просмотров 6 Пророссийские женщины разорвали плакат украинских активисток в Вене

А уже 9 мая состоялось масштабное шествие пророссийской организации «Бессмертный полк». Колонна прошла мимо ключевых государственных учреждений и завершилась концертом, организованным посольством РФ.

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В ответ украинские активисты выстроились напротив с плакатами «Россия убила 659 украинских детей», «Никогда снова», «Освободить пленных защитников Мариуполя» и фотографиями разрушенных зданий.

Между группами стояла австрийская полиция, пытавшаяся предотвратить столкновения. Несмотря на заявления организаторов об «аполитичности», участники российского мероприятия пытались сорвать украинские флаги.

Свое мнение высказали и участники пророссийской акции. Например, пожилой мужчина с красным флагом заявил, что пришел почтить погибших и просил «склонить флаги».

Несмотря на то, что он уверял, что не поддерживает политику Путина, в комментарии журналистам назвал полномасштабную войну в Украине «специальной военной операцией» — термином, который использует российская пропаганда.

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Напомним, 9 мая в Москве Состоялся военный парад, который британский политолог Марк Галеотти назвал «триумфом» для президента РФ Владимира Путина. Мероприятие прошло без инцидентов — в частности, без атак украинских дронов — и это позволило Кремлю создать впечатление контроля и силы. В то же время, политолог указывает, что парад продемонстрировал и раскол в рядах Запада.