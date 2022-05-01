Даже без огорода: как сажать картофель в пластиковых ящиках

Даже без огорода: как сажать картофель в пластиковых ящиках

Даже если у вас нет огорода, вы можете получить свой урожай картофеля и наслаждаться вкусными блюдами из него. Это очень просто и по силам даже начинающим огородникам. Читайте в материале ТСН, как сажать картофель в пластиковых ящиках.

Выращивать картофель в пластиковых ящиках достаточно просто и не требует особого труда, а потому стоит обязательно попробовать этот эксперимент, если вы уже давно хотели заняться огородничеством, но не имеете собственного участка.

Для этого нужно взять 3-5 глубоких пластиковых ящиков, а затем выстелить их дно мешковиной. Далее следуйте инструкциям:

Насыпьте рыхлую почву, добавьте перепревший навоз или куриный помет, пепел и залейте все водой. Посадочный материал (картофель) высадите в отдельную емкость в такую же рыхлую почву, чтобы получить рассаду. Для увеличения количества побегов – у побегов в центре каждой картофелины сделайте небольшие надрезы ножом (кербовка). Через 3 недели вы увидите первые побеги картофеля, теперь каждый клубень выкопайте, действуя максимально аккуратно. В каждый ящик пересадите по одному клубню, сверху не забудьте присыпать соломой. Чтобы получить результат, регулярно поливайте рассаду. Дополнительной подкормки не требуется – все было внесено в почву в самом начале. Через два месяца побеги должны стать достаточно высокими, а через 3-3,5 месяца после высадки, когда побеги пожелтеют и засохнут, можете собирать урожай картофеля.

Если вы не хотите готовить блюда из картофеля сразу, то после выкапывания ему нужно дать высохнуть, а потом уже перенести в прохладное и затемненное место на хранение.