Навіть без городу: як садити картоплю в пластикових ящиках

Навіть без городу: як садити картоплю в пластикових ящиках

Навіть якщо у вас немає городу, ви можете отримати власний урожай картоплі та насолоджуватися смачними стравами з неї. Це дуже просто і до снаги навіть городникам-початківцям. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як садити картоплю в пластикових ящиках.

Вирощувати картоплю в пластикових ящиках досить просто і не потребує особливих зусиль, а тому варто обов'язково спробувати цей експеримент, якщо ви вже давно хотіли зайнятися городництвом, але не маєте власної ділянки.

Для цього потрібно взяти 3-5 глибоких пластикових ящиків, а потім вистелити їх дно мішковиною. Далі дотримуйтесь такої інструкції:

Насипте пухкого ґрунту, додайте перепрілий гній чи курячий послід, попіл та залийте це все водою. Посадковий матеріал (картоплю) висадіть в окрему ємність в такий самий пухкий ґрунт, щоб отримати розсаду. Для збільшення кількості пагонів - біля паростків у центрі кожної картоплини зробіть невеликі надрізи ножем (кербовання). Через 3 тижні ви побачите перші пагони картоплі, тепер кожну бульбу викопайте, діючи максимально акуратно. В кожен ящик пересадіть по одній бульбі, зверху не забудьте присипати соломою. Щоб отримати результат, регулярно поливайте свою розсаду. Додаткової підгодівлі не потрібно - все було внесено в ґрунт на самому початку. Через два місяці пагони повинні стати досить високими, а через 3-3,5 місяці після висаджування, коли пагони пожовтіють та засохнуть, можете збирати урожай картоплі.

Якщо ви не хочете готувати страви з картоплі одразу, то після викопування їй потрібно дати висохнути, а тоді вже перенести до прохолодного та затемненого місця на зберігання.