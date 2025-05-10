"Місто сили" Гітлера: містичні місця нацистів тоді і зараз

Гітлер вважав місто Нюрнберг своїм «місцем сили»

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Німецьке місто Нюрнберг — це колишній символ нацизму та місце покарання нацистських злочинців. А також це місце, де відбулося становлення Адольфа Гітлера, як диктатора. Кореспондентка TSN.ua Наталія Ярмола поїхала до Нюрнберга й пройшлася тими місцями, де колись виголошував свої промови Гітлер та де власне відбувся трибунал над злочинцями.

Нюрнберг — «місце сили» фюрера

Цепеленфельд. Місце, більш відоме як «трибуни Гітлера». Тут 6 років поспіль диктатор збирав свої багатотисячні з’їзди партії націонал-соціалістів. Тут почалось зростання імперії зла.

Гід по Нюрнбергу Поліна Дотц розповідає, що диктатор був великим окультистом. Ці трибуни дозволили невеликому на зріст чоловікові вивищити себе і перетворити на могутнього одурманювача людської маси. Він вірив, що тут зосереджені такі сили, що допоможуть йому виграти війну.

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Нюрнберг — це середньовічне місто. Але після Другої світової війни воно лежало в руїнах. Бомби союзників зруйнували 90% всіх будівель.

«Це взагалі єдина добудована будівля на території партз’їзду. Найбільший у світі комплекс нацистських будівель у Нюрнберзі. Така прикра сторінка в історії. І нічого вони майже не встигли добудувати. Тому що почали вони в 33-му і в 39-му почали війну. І тоді вже всі фінанси пішли на війну», — розповіла Поліна Дотц.

Це місце, тобто весь комплекс, зветься «трибуною Гітлєра». Тут на сходах були передбачені місця для членів партії. А під час партз’їздів нацисти також влаштовували паради.

Гід зазначила, що естетика цієї трибуни-стадіону дуже схожа на подібні споруди, які будували в Радянському Союзі. Зараз цей стадіон майже не використовується. Тепер там тренуються тільки юнацькі футбольні команди, а також зрідка відбуваються якісь заходи.

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«Ця будівля, як і всі інші будівлі, вони були побудовані в естетиці античного світу. Гітлер це дуже любив. В нього була така теорія. Це навіть не його була теорія, але вона йому дуже подобалась. Це була теорія його архітектора Шпеєра. Теорія, як він її називав, гарних руїн», пояснила Поліна Дотц.

За її словами Гітлер обрав це місце не випадково. По-перше, тут було багато вільного місця, а, по-друге, фюрер був упевнений, що у Нюрнберзі зосереджені якісь сили, які його підтримують.

«Взагалі Гітлер зі Шпеєром були на одній хвилі, як астральні близнюки. Вони не просто так зійшлися. Шпеєр писав навіть потім у своїх мемуарах: якби у Гітлера були друзі, другим був би я», — розповіла гід.

Шпеєр побудував цю «трибуну Гітлера» в античному стилі. Кажуть, що він вважав, що навіть руїни будівель мають виглядати красиво, як давньоримські чи давньогрецькі храми. Тепер це місце є історичною спадщиною та туристичним об’єктом, який не дозволили зруйнувати місцевим жителям.

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Але дещо все ж таки було знищено. Коли союзні війська увійшли в Нюрнберг 22 квітня 1945 року, вони знищили зображення усіх свастик. Зараз це місце потроху руйнується під впливом часу і заростає бур’янами.

З тих часів також збереглася будівля, у якій Гітлер влаштовував прийоми, але потрапити туди можна тільки з екскурсією.

«Тут взагалі дуже велика територія, у вісім разів більша за територію Старого міста. Потім ми її частково забудували вже сучасними багатоповерхівками. Такі в нацистів були масштабні плани», — зазначила гід.

За її словами, Гітлер завжди казав, що вони будують на століття, «тому що ми остання Німеччина». Тобто коли зникне Німеччина, то зникне все і настане кінець світу.

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«Він вірив, що настане тисячолітній рейх», — зазначила співрозмовниця ТСН.

Як відомо, за тиждень після того, як американці підірвали свастику над «трибуною Нюрнберга», Гітлер застрелився у берлінському бункері, а ще за пів року все його оточення опинилося на лаві підсудних Нюрнберзького Трибуналу у залі №600.

Зала №600 Нюрнберзького Трибуналу

Знаменита зала №600 здається набагато меншою, ніж в кінохроніці.Тут мало вміститися 22 підсудних, 8 суддів, по два від кожної країни переможниці. Ще були перекладачі-синхроністи та сотні представників преси, які хотіли розповісти світові про вирок. І саме тому було ухвалене рішення розібрати одну зі стін, щоби розширити простір.

Місце Міжнародного Трибуналу союзники обрали не так через символізм, як через вцілілу інфраструктуру, а саме наявність тюремних камер і зали правосуддя.

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Одним із підсудних був Юліус Штрайхер, що створив найтиражованіший пропагандистський журнал нацистів «Штурмовик», будівля редакції якого збереглась до наших часів.

Екскурсовод розповіла, що сумнозвісний «Штурмовик» друкував багато антисемітської пропаганди.

«Це був такий центр пропаганди в усій Німеччині, бо „Штурмовик“ читали всі. І це підігрівало настрої, які були вигідні нацистам», — зазначила Поліна Дотц.

Керівник журналу був єдиним підсудним на Нюрнберзькому процесі, якого стратили не через воєнні злочини, адже фізично він нікого не вбивав. Але на суді Штрайхер, як і військові злочинці, «тримав лице» і навіть назвав трибунал «єврейським святом перемоги».

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Останній нацистський символ у Нюрнберзі

«Ми йдемо в потаємний дворик зараз. На перший погляд, нічого особливо, але тут залишився барельєф — це єдиний нацистський символ, який є взагалі в Нюрнберзі залишився. Всі нацистські свастики та герби були знищені. І німці ставляться до цієї історії з болем. Для них це важливо і вони, з одного боку, намагаються максимально тримати дистанцію, а з іншого — не забувають», — зазначила журналістка ТСН Наталія Ярмола.

Цей барельєф з’явився тут саме за часів редакції «Штурмовика». Він зображує відомий міф про другий подвиг Геракла, який переміг Лернейську гідру, відрубавши її численні голови. Поліна Дотц пояснила, що для нацистів Геракл символізував «арійський дух», а переможена гідра — єврейський народ, який намагався знищити Гітлер.

«Такий сенс був вкладений, але зараз люди цього не знають, вони залишили барельєф. Але це єдиний символ. Зараз існує перепрочитання цієї історії. Нацисти теж любили якісь символічні міфотворчі або якісь імперські знаки», — пояснила Поліна Дотц.

За її словами, для Гітлера ця історія була дуже важлива. Здавалося б, доросла людина, яка розв’язала таку страшну війну, але він вірив у такі речі і був великим містиком.

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Секс-символ нацистів

У Нюрнберзі також збереглися два готелі «Гранд-готель» і «Плаза», де зупинялась партійна верхівка, коли вони приїздили на партз’їзди. У 1933 році, коли нацисти прийшли до влади, вони, за ідеєю Гітлера, почали в Нюрнберзі дуже активно запроваджувати усілякі урочистості. Саме ці партз’їзди були великим святом, яке супроводжувалося пишними парадами.

Оці два готелі не були зруйновані під час Другої світової, Нюрнберг взагалі-то був дуже сильно зруйнований, але вони — ні. В обох готелях зупинялись вищі чини, а у Гітлера був окремий готель «Дойчахов» — «Німецький двір», де він завжди зупинявся.

Екскурсовод зауважує, що Гітлер був дуже харизматичним і взагалі був секс-символом та дуже подобався жінкам. Коли він приїздив, то люди викладали з ліхтариків слово Гітлер, під вікнами його номера. Жінки його просто обожнювали, люди приходили з квітами та з транспарантами. Зараз замість готелю у цій будівлі розташоване архітектурне бюро.

Як Німеччина зберігає історичні пам’ятки

«Це в нас великий-великий комплекс Німецького національного музею, де я теж працюю. Він такий великий, що його просто за день чи за два не обійдеш», — розповіла Поліна Дотц.

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Одна з частин музею — Алея прав людини. Цю інсталяцію зробив у 1993-му році ізраїльський скульптор Дані Караван. Він вибив на кожній колоні одну зі статей по правах людини. І він жалівся, що тут немає стільки місця, щоб всі статті на всіх мовах розташувати. Тому архітектор посадив дерево, аби воно своїм гіллям символізувало все, що не увійшло сюди. Там є написи і китайською, і арабською, навіть російською. А українською, на жаль, немає.

Ставлення німців до нацистських руїн заслуговує окремої уваги. Сучасна Німеччина нічого не руйнує, але й не особливо береже. Проте, це дуже важлива частина історії Нюрнберга.

Тут завжди люди катаються на чомусь — на роликах, на самокатах, гуляють з дітьми. Тут дуже великий парк. Всі з собачками гуляють, все, що завгодно. І це було зроблено навмисно.

Наприклад, колись там були такі великі чаші для вогню — це ж була теж естетика Давнього Миру.

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І тепер одну чашу поставили на стадіон, там ще відкритий басейн, каток і багато-багато чого ще. І зробили з неї маленький басейн для діток, маленький басейн. А другу вони розфарбували в оранжевий колір і поставили ззаду. Тобто це зроблено навмисно, аби принизити пафос цього місця.

По трибунах Гітлера, які поросли бур’янами, зараз бігають діти. Туди часто навідуються туристичні групи та вкотре нагадують: кінець диктаторів — завжди однаковий, яким би величним не здавався їхній п’єдестал.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Секс-символ ГІТЛЕР?! ТОДІ І ЗАРАЗ: містичні місця н@цистів у Нюрнберзі! Ексклюзив ТСН!