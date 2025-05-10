"Город силы" Гитлера: мистические места нацистов тогда и сейчас

Гитлер считал город Нюрнберг своим «местом силы»

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Немецкий город Нюрнберг – это бывший символ нацизма и место наказания нацистских преступников. А также это место, где произошло становление Адольфа Гитлера как диктатора. Корреспондентка TSN.ua Наталья Ярмола поехала в Нюрнберг и прошлась по тем местам, где когда-то произносил свои речи Гитлер и где состоялся трибунал над преступниками.

Нюрнберг – «место силы» фюрера

Цепеленфельд. Место, более известное как «трибуны Гитлера». Здесь 6 лет диктатор собирал свои многотысячные съезды партии национал-социалистов. Здесь начался рост империи зла.

Гид по Нюрнбергу Полина Дотц говорит, что диктатор был великим оккультистом. Эти трибуны позволили мужчине небольшого роста возвыситься и превратиться в мощного одурманивателя человеческой массы. Он верил, что здесь сосредоточены силы, которые помогут ему выиграть войну.

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Нюрнберг – это средневековый город. Но после Второй мировой войны оно лежало в развалинах. Бомбы союзников разрушили 90% всех построек.

«Это вообще единственное достроенное здание на территории партсъезда. Крупнейший в мире комплекс нацистских зданий в Нюрнберге.

Это место, то есть весь комплекс, называется «трибуной Гитлера». Здесь на лестнице были предусмотрены места для членов партии. А во время партсъездов нацисты тоже устраивали парады.

Гид отметила, что эстетика этой трибуны-стадиона очень похожа на подобные сооружения, которые строили в Советском Союзе. Сейчас этот стадион почти не используется.

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«Это здание, как и все остальные постройки, они были построены в эстетике античного мира. Гитлер это очень любил. У него была такая теория. Это даже не его теория, но она ему очень нравилась. Это была теория его архитектора Шпеера. Теория, как он ее называл, хороших руин», объяснила Полина Дотц.

По ее словам, Гитлер выбрал это место не случайно. Во-первых, здесь было много свободного места, а, во-вторых, фюрер был уверен, что в Нюрнберге сосредоточены какие-то поддерживающие его силы.

«Вообще Гитлер со Шпеером были на одной волне, как астральные близнецы. Они не просто так сошлись. Шпеер писал даже потом в своих мемуарах: будь у Гитлера друзья, вторым был бы я», — рассказала гид.

Шпеер построил эту «трибуну Гитлера» в античном стиле. Говорят, что он считал, что даже руины зданий должны выглядеть красиво, как древнеримские или древнегреческие храмы.

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Но кое-что все же было уничтожено. Когда союзные войска вошли в Нюрнберг 22 апреля 1945 г., они уничтожили изображение всех свастик. Сейчас это место понемногу разрушается под влиянием времени и зарастает сорняками.

С тех пор также сохранилось здание, где Гитлер устраивал приемы, но попасть туда можно только с экскурсией.

«Здесь вообще очень большая территория, в восемь раз больше территории Старого города. Потом мы частично ее застроили уже современными многоэтажками. Таковы у нацистов масштабные планы», — отметила гид.

По ее словам, Гитлер всегда говорил, что они строят на века, "потому что мы последняя Германия". То есть когда исчезнет Германия, то исчезнет все и наступит конец света.

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"Он верил, что наступит тысячелетний рейх", - отметила собеседница ТСН.

Как известно, через неделю после того, как американцы взорвали свастику над «трибуной Нюрнберга», Гитлер застрелился в берлинском бункере, а еще через пол года все его окружение оказалось на скамье подсудимых Нюрнбергского Трибунала в зале №600.

Зал №600 Нюрнбергского Трибунала

Знаменитый зал №600 кажется намного меньше, чем в кинохронике. Здесь должно было уместиться 22 подсудимых, 8 судей, по два от каждой страны победительницы. Еще были переводчики-синхронисты и сотни представителей печати, которые хотели рассказать миру о приговоре. Именно поэтому было принято решение разобрать одну из стен, чтобы расширить пространство.

Место Международного Трибунала союзники выбрали не столько из-за символизма, сколько из-за уцелевшей инфраструктуры, а именно наличие тюремных камер и зала правосудия.

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Одним из подсудимых был Юлиус Штрайхер, создавший самый пропагандистский журнал нацистов «Штурмовик», здание редакции которого сохранилось до наших времен.

Экскурсовод рассказала, что печально известный «Штурмовик» печатал много антисемитской пропаганды.

«Это был такой центр пропаганды по всей Германии, потому что „Штурмовик“ читали все. И это подогревало настроения, выгодные нацистам», — отметила Полина Дотц.

Руководитель журнала был единственным подсудимым на Нюрнбергском процессе, которого казнили не из-за военных преступлений, ведь физически он никого не убивал. Но в суде Штрайхер, как и военные преступники, «держал лицо» и даже назвал трибунал «еврейским праздником победы».

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Последний нацистский символ в Нюрнберге

«Мы идем в тайный дворик сейчас. На первый взгляд, ничего особенного, но здесь остался барельеф — это единственный нацистский символ, который вообще в Нюрнберге остался. Все нацистские свастики и гербы были уничтожены. И немцы относятся к этой истории с болью. Для них это важно, и они, с одной стороны, стараются максимально держать дистанцию, а с другой — не забывают», — отметила журналистка ТСН Наталья Ярмола.

Этот барельеф появился здесь именно при редакции «Штурмовика». Он изображает известный миф о втором подвиге Геракла, победившем Лернейскую гидру, отрубив ее многочисленные головы. Полина Дотц объяснила, что для нацистов Геракл символизировал «арийский дух», а проигравшая гидра — еврейский народ, пытавшийся уничтожить Гитлер.

«Такой смысл был вложен, но сейчас люди этого не знают, они оставили барельеф. Но это не единственный символ. Сейчас существует перепрочтение этой истории. Нацисты тоже любили символические мифотворческие или какие-то имперские знаки», — пояснила Полина Дотц.

По ее словам, для Гитлера эта история была очень важна. Казалось бы, взрослый человек, развязавший такую страшную войну, но он верил в такие вещи и был большим мистиком.

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Секс-символ нацистов

В Нюрнберге также сохранились две гостиницы «Гранд-гостиница» и «Плаза», где останавливалась партийная верхушка, когда они приезжали на партсъезды. В 1933 году, когда нацисты пришли к власти, они, по идее Гитлера, начали в Нюрнберге очень активно вводить всевозможные торжества. Именно эти партсъезды были большим праздником, сопровождавшимся пышными парадами.

Эти два отеля не были разрушены во время Второй мировой, Нюрнберг вообще-то был очень сильно разрушен, но они нет. В обоих гостиницах останавливались высшие чины, а у Гитлера была отдельная гостиница «Дойчахов» — «Немецкий двор», где она всегда останавливалась.

Экскурсовод отмечает, что Гитлер был очень харизматичным и вообще нравился женщинам. Когда он приезжал, то люди выкладывали из фонариков слово Гитлер, под окнами его номера.

Как Германия хранит исторические достопримечательности

«Это у нас большой-большой комплекс Немецкого национального музея, где я тоже работаю. Он так велик, что его просто за день или за два не обойдешь», — рассказала Полина Дотц.

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Одна из частей музея – Аллея прав человека. Эту инсталляцию сделал в 1993 году израильский скульптор Дани Караван. Он выбил на каждой колонне одну из статей по правам человека. И он жаловался, что здесь нет столько места, чтобы все статьи на всех языках разместить. Поэтому архитектор посадил дерево, чтобы оно своими ветвями символизировало все, что не вошло сюда. Там есть надписи и китайским, и арабским, даже русским. А на украинском, к сожалению, нет.

Отношение немцев к нацистским руинам заслуживает отдельного внимания. Современная Германия ничего не разрушает, но и не особо бережет. Однако это очень важная часть истории Нюрнберга.

Здесь всегда люди катаются на чем-то – на роликах, на самокатах, гуляют с детьми. Здесь очень большой парк. Все с собачками гуляют, все что угодно. И это было сделано намеренно.

Например, когда-то там были такие большие чаши для огня — это была тоже эстетика Древнего Мира.

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И теперь одну чашу поставили на стадион, там еще открытый бассейн, каток и многое-многое еще. И сделали из нее маленький бассейн для детей, маленький бассейн. А вторую они раскрасили в оранжевый цвет и поставили сзади. То есть это сделано намеренно, чтобы унизить пафос этого места.

По поросшим сорняками трибунам Гитлера сейчас бегают дети. Туда часто наведываются туристические группы и в который раз напоминают: конец диктаторов всегда одинаков, каким бы величественным ни казался их пьедестал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Секс-символ ГИТЛЕР?! ТОГДА И СЕЙЧАС: мистические места н@цистов в Нюрнберге! Эксклюзив ТСН!