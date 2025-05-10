Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут / © Українська правда

Реклама

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни.

Про це Чмут сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.

«У росіян немає 10 років», — зазначив він.

Реклама

Відповідаючи на запитання Нагорної, скільки часу є в Росії, Чмут зазначив, що все залежить від багатьох чинників.

«Все залежить від багатьох чинників: світових геополітичних, економічних тощо. Від сили або слабкості їхніх союзників, від сили або слабкості наших союзників. Воно не так просто. Ніхто не знає, скільки», — підсумував голова фонду «Повернись живим».

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?