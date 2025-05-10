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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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113
Час на прочитання
1 хв

Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що у Росії немає 10 років для ведення війни проти України, хоча точний термін залежить від багатьох факторів.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Тарас Чмут

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут / © Українська правда

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни.

Про це Чмут сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.

«У росіян немає 10 років», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання Нагорної, скільки часу є в Росії, Чмут зазначив, що все залежить від багатьох чинників.

«Все залежить від багатьох чинників: світових геополітичних, економічних тощо. Від сили або слабкості їхніх союзників, від сили або слабкості наших союзників. Воно не так просто. Ніхто не знає, скільки», — підсумував голова фонду «Повернись живим».

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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