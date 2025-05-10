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Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що у Росії немає 10 років для ведення війни проти України, хоча точний термін залежить від багатьох факторів.
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, скільки років є у росіян для війни.
Про це Чмут сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.
«У росіян немає 10 років», — зазначив він.
Відповідаючи на запитання Нагорної, скільки часу є в Росії, Чмут зазначив, що все залежить від багатьох чинників.
«Все залежить від багатьох чинників: світових геополітичних, економічних тощо. Від сили або слабкості їхніх союзників, від сили або слабкості наших союзників. Воно не так просто. Ніхто не знає, скільки», — підсумував голова фонду «Повернись живим».
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