- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 973
- Время на прочтение
- 2 мин
Триумф Путина: эксперт рассказал, что на самом деле стоит за военным парадом в России
За фасадом силы скрывается усталость от войны и внутреннее напряжение в России.
9 мая в Москве прошел военный парад, который британский политолог Марк Галеотти назвал «триумфом» для президента РФ Владимира Путина.
В своей колонке для The Spectator он отметил, что мероприятие прошло без инцидентов — в частности, без атак украинских дронов, — и это позволило Кремлю создать впечатление контроля и силы.
Во время мероприятия по Красной площади проехало около 200 единиц военной техники — от старых Т-34 до современных Т-90М, ТОС-2 «Тосочка» и «Титанов». На параде присутствовало более 11 000 военнослужащих, в том числе контингенты из Китая, Сербии и Словакии.
Галеотти обращает внимание, что Кремль заранее принял суровые меры безопасности — в центре Москвы ограничили связь, интернет и закрыли заведения возле Красной площади. Несмотря на показательную мощь, на парад не приехали лидеры Азербайджана и Лаоса, а Дональд Трамп отказался еще раньше.
По мнению политолога, самым большим провалом Путина стала попытка приравнять нападение на Украину ко Второй мировой войне: российский лидер не упомянул союзников того времени, в том числе США и Великобританию, но заявил, что «вся страна поддерживает участников спецоперации».
«Несмотря на парадную браваду, россияне устают от войны», — резюмирует Галеотти.
Он убежден, что экономика РФ перегревается, фронт не дает результатов, а Путин в это время «радуется удачной постановке».
Напомним, за внешней помпезностью на параде в РФ стоит глубокая экономическая нестабильность и ограниченный прогресс на фронте.
А по словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, этот парад это силы российского диктатора показать хоть какое-то международное присутствие.