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Без ТЦК, но с "азовцами" на сцене: все подробности концерта "Без обмежень" в Киеве
Во время выступления музыканты собрали огромную сумму для ВСУ.
Известная группа отыграла первый из двух концертов в столичном Дворце спорта. Редакция ТСН.ua тоже имела возможность увидеть, как прошло выступление "Без обмежень" в Киеве и чем оно запомнилось.
Начался концерт с традиционного в наше время благотворительного аукциона, который вели ведущие Андрей Черновол и Наталья Тур . Рубашку, в которую Танчинец выступал семь лет назад на этой же сцене, отдали за 50 тысяч грн, пропуск за кулис после концерта тоже за эту сумму. А вот самый большой ажиотаж среди поклонников вызвали гитары с автографами музыкантов. По итогу два уникальных экземпляра принесли еще 260 тысяч гривен на общий сбор. Кроме того, присоединиться к помощи военным мог каждый зритель, потому что на входных браслетах располагался qr-код, по которому можно было также задонатить на сбор. Сейчас банк до сих пор пополняют зрители — на момент публикации этого материала на ней было собрано почти 2,5 млн гривен! Как мы узнали, все средства идут на оснащение снайперов и лечение раненых бойцов 3-й штурмовой бригады.
И вот, наконец, за 40 минут после заявленного в билетах времени группа вышла на сцену и сразу "зажгла" так, что и разогрева не нужно было. Но уже следующей была одна из самых известных композиций группы - "Буду з тобою" - поэтому зрители могли больше не нервничать, относительно программы концерта.
Вторым блоком концерта была камерно-акустическая часть, которая началась, пожалуй, с самой известной композиции коллектива - "Зорі запалали". Во время нее на экране и на сцене появились сотни свечей, что превратило многотысячную арену в уютный зал. Благодаря этому, и, конечно, оркестру, даже и так интимно-романтические композиции "Дим" и "Най би вже весна" вызвали глубокий эмоциональный подъем.
Ну а самым щемящим моментом в концерте было исполнение "Якби", которую Танчинец посвятил погибшему 24-летнему герою Ивану Болотову и всем летчикам, преданно защищающим нашу страну, даже ценой собственной жизни. Здесь уже плакали, пожалуй, все зрители, потому что во время исполнения на большом экране впервые демонстрировали семейные архивные видео и фото погибшего героя с его сыном, женой, родителями. Да и сам Танчинец едва сдерживал слезы, поя строчки:
"Птицей если бы стать мне,
Я бы каждый раз в небо
Взлетал бы к тебе,
А весной, как во сне,
Я бы остался навсегда
С тобой без неба"
А вот самым романтичным моментом в концерте был момент, который часть зрителей в зале и не увидели, потому что он проходил прямо под самой сценой. Когда Сергей во время исполнения песни "Весь світ" на пару секунд протянул руку своей созерцавшей за ним под сценой любимой Юлиане и прошептал "Люблю тебя". Кстати, во время концерта в фанзоне было сделано несколько предложений руки и сердца, о чем свидетельствуют видео из соцсетей.
Во время мероприятия сложно было выбросить из головы, что этот концерт проходит именно во время войны, потому что почти каждая вторая композиция затрагивала темы, касающиеся наших реалий — чувства на расстоянии, борьба за независимость, самоидентификация.
Атмосферы помпезного праздника, как это бывает, обычно на концертах во Дворце спорта не было. Да и шоу, в классическом понимании этого слова, тоже. Все видеосопровождение на огромных экранах состояло из кадров клипов, абстрактных фигур и архивной хроники. Но это все было так уместно и зрелищно, что не возникало никаких вопросов оформления декораций или малого количества спецэффектов. Потому что музыка в сопровождении живого оркестра и смыслы в текстах забирали на себя все внимание.
Совместных номеров с другими артистами на концерте, кстати, тоже не было, хотя в работе группы было сотрудничество, в частности, с Tayanna и Златой Огневич. Но с таким количеством хитов в репертуаре коллектив уже может выбирать — приглашать кого-нибудь или самим удовлетворять своих слушателей.
Судя по публике, которая в этот вечер была во Дворце спорта, аудитория "Без обмежень", извините за тавтологию, не имеет ограничений по возрасту. В фанзоне кроме молодежи были семьи с совсем маленькими детьми, а также достаточно пожилые пары. Многие держали в руках флаги Украины и флаги воинских частей. Кстати, прямо во время концерта на сцену пригласили легендарных "азовцев" - Владислава Дутчака ("Доцент") и Святослава Паламара ("Калина"), которые вручили награды коллективу "Без обмежень" от Министерства обороны Украины. Напомним, в марте 2025 года группа была признана критически важной для экономики и жизнедеятельности населения.
Отметим, что "Без Обмежень" еще с 2014 года максимально вовлечен в борьбу с врагом, поэтому иногда немного серьезные фразы Танчинца между песнями не казались наигранными и шаблонными, а, наоборот, подтверждали твердость его позиции.
В этот вечер Танчинец, как никогда, был многословен - почти после каждой композиции благодарил всех тех людей, благодаря которым этот концерт вообще проходит. Более того, он даже выразил свою благодарность за выступление на этой же арене Дворца 7-летней давности своих партнеров-сопродюсеров группы Максима Ткаченко и Олега Ходачука, потому что в тот раз просто забыл их публично поблагодарить. "Ребята, исправляюсь, потому что я действительно очень ценю нашу дружбу и сотрудничество", - признался Танчинец со сцены.
К слову, в этот день у Сергея Танчинца был личный праздник. Но поздравления с 43-летием на сцене так и не произошло, но уже после выступления за кулисами коллеги поздравили его большим черным тортом, на котором были слова "Лидер. Голос. Душа".
Поклонникам группы известно, что солист "Без обмежень" достаточно сдержан в эмоциях на сцене. Максимальное, на что способен в этом плане Танчинец, это подмигнуть или игриво показать язык. Никаких переодеваний (и тем более раздеваний) во время концерта не было.
Всего концерт длился почти два с половиной часа — за это время прозвучало 23 композиции, включая гимн Украины, которым и завершилось мероприятие. К слову, на выходе мы не встретили работников ТЦК, которые бы проверяли документы у зрителей, как это было после концерта "Океана Эльзы". Сегодня, 10 мая, в Киеве состоится второе выступление "Без Обмежень", на которое уже тоже проданы все билеты.