Без ТЦК, но с "азовцами" на сцене: все подробности концерта "Без обмежень" в Киеве

Концерт "Без ограничений"

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Известная группа отыграла первый из двух концертов в столичном Дворце спорта. Редакция ТСН.ua тоже имела возможность увидеть, как прошло выступление "Без обмежень" в Киеве и чем оно запомнилось.

Концерт "Без обмежень" в Киеве

Начался концерт с традиционного в наше время благотворительного аукциона, который вели ведущие Андрей Черновол и Наталья Тур . Рубашку, в которую Танчинец выступал семь лет назад на этой же сцене, отдали за 50 тысяч грн, пропуск за кулис после концерта тоже за эту сумму. А вот самый большой ажиотаж среди поклонников вызвали гитары с автографами музыкантов. По итогу два уникальных экземпляра принесли еще 260 тысяч гривен на общий сбор. Кроме того, присоединиться к помощи военным мог каждый зритель, потому что на входных браслетах располагался qr-код, по которому можно было также задонатить на сбор. Сейчас банк до сих пор пополняют зрители — на момент публикации этого материала на ней было собрано почти 2,5 млн гривен! Как мы узнали, все средства идут на оснащение снайперов и лечение раненых бойцов 3-й штурмовой бригады.

И вот, наконец, за 40 минут после заявленного в билетах времени группа вышла на сцену и сразу "зажгла" так, что и разогрева не нужно было. Но уже следующей была одна из самых известных композиций группы - "Буду з тобою" - поэтому зрители могли больше не нервничать, относительно программы концерта.

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Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Вторым блоком концерта была камерно-акустическая часть, которая началась, пожалуй, с самой известной композиции коллектива - "Зорі запалали". Во время нее на экране и на сцене появились сотни свечей, что превратило многотысячную арену в уютный зал. Благодаря этому, и, конечно, оркестру, даже и так интимно-романтические композиции "Дим" и "Най би вже весна" вызвали глубокий эмоциональный подъем.

Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Ну а самым щемящим моментом в концерте было исполнение "Якби", которую Танчинец посвятил погибшему 24-летнему герою Ивану Болотову и всем летчикам, преданно защищающим нашу страну, даже ценой собственной жизни. Здесь уже плакали, пожалуй, все зрители, потому что во время исполнения на большом экране впервые демонстрировали семейные архивные видео и фото погибшего героя с его сыном, женой, родителями. Да и сам Танчинец едва сдерживал слезы, поя строчки:

"Птицей если бы стать мне,

Я бы каждый раз в небо

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Взлетал бы к тебе,

А весной, как во сне,

Я бы остался навсегда

С тобой без неба"

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Концерт "Без обмежень"" в Киеве

А вот самым романтичным моментом в концерте был момент, который часть зрителей в зале и не увидели, потому что он проходил прямо под самой сценой. Когда Сергей во время исполнения песни "Весь світ" на пару секунд протянул руку своей созерцавшей за ним под сценой любимой Юлиане и прошептал "Люблю тебя". Кстати, во время концерта в фанзоне было сделано несколько предложений руки и сердца, о чем свидетельствуют видео из соцсетей.

Сергей Танчинец с любимой Юлианой

Во время мероприятия сложно было выбросить из головы, что этот концерт проходит именно во время войны, потому что почти каждая вторая композиция затрагивала темы, касающиеся наших реалий — чувства на расстоянии, борьба за независимость, самоидентификация.

Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Атмосферы помпезного праздника, как это бывает, обычно на концертах во Дворце спорта не было. Да и шоу, в классическом понимании этого слова, тоже. Все видеосопровождение на огромных экранах состояло из кадров клипов, абстрактных фигур и архивной хроники. Но это все было так уместно и зрелищно, что не возникало никаких вопросов оформления декораций или малого количества спецэффектов. Потому что музыка в сопровождении живого оркестра и смыслы в текстах забирали на себя все внимание.

Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Совместных номеров с другими артистами на концерте, кстати, тоже не было, хотя в работе группы было сотрудничество, в частности, с Tayanna и Златой Огневич. Но с таким количеством хитов в репертуаре коллектив уже может выбирать — приглашать кого-нибудь или самим удовлетворять своих слушателей.

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Концерт "Без обмежень"" в Киеве

Судя по публике, которая в этот вечер была во Дворце спорта, аудитория "Без обмежень", извините за тавтологию, не имеет ограничений по возрасту. В фанзоне кроме молодежи были семьи с совсем маленькими детьми, а также достаточно пожилые пары. Многие держали в руках флаги Украины и флаги воинских частей. Кстати, прямо во время концерта на сцену пригласили легендарных "азовцев" - Владислава Дутчака ("Доцент") и Святослава Паламара ("Калина"), которые вручили награды коллективу "Без обмежень" от Министерства обороны Украины. Напомним, в марте 2025 года группа была признана критически важной для экономики и жизнедеятельности населения.

Концерт "Без Обмежень"" в Киеве

Отметим, что "Без Обмежень" еще с 2014 года максимально вовлечен в борьбу с врагом, поэтому иногда немного серьезные фразы Танчинца между песнями не казались наигранными и шаблонными, а, наоборот, подтверждали твердость его позиции.

В этот вечер Танчинец, как никогда, был многословен - почти после каждой композиции благодарил всех тех людей, благодаря которым этот концерт вообще проходит. Более того, он даже выразил свою благодарность за выступление на этой же арене Дворца 7-летней давности своих партнеров-сопродюсеров группы Максима Ткаченко и Олега Ходачука, потому что в тот раз просто забыл их публично поблагодарить. "Ребята, исправляюсь, потому что я действительно очень ценю нашу дружбу и сотрудничество", - признался Танчинец со сцены.

Концерт "Без Обмежень"" в Киеве

К слову, в этот день у Сергея Танчинца был личный праздник. Но поздравления с 43-летием на сцене так и не произошло, но уже после выступления за кулисами коллеги поздравили его большим черным тортом, на котором были слова "Лидер. Голос. Душа".

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За кулисами Сергея Танчинца поздравили с 43-летием

Поклонникам группы известно, что солист "Без обмежень" достаточно сдержан в эмоциях на сцене. Максимальное, на что способен в этом плане Танчинец, это подмигнуть или игриво показать язык. Никаких переодеваний (и тем более раздеваний) во время концерта не было.

Концерт "Без ограничений" в Киеве

Всего концерт длился почти два с половиной часа — за это время прозвучало 23 композиции, включая гимн Украины, которым и завершилось мероприятие. К слову, на выходе мы не встретили работников ТЦК, которые бы проверяли документы у зрителей, как это было после концерта "Океана Эльзы". Сегодня, 10 мая, в Киеве состоится второе выступление "Без Обмежень", на которое уже тоже проданы все билеты.

Концерт "Без Обмежень"" в Киеве