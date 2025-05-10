Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Флаг Пакистана и Индии

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После длительных переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан заключили соглашение о немедленном прекращении огня.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

«После долгой ночи переговоров, состоявшихся при посредничестве Соединенных Штатов, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны за использование здравого смысла и большого интеллекта. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!», — написал он.

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Напомним, 22 апреля — в регионе Джамму и Кашмир, Индия, боевики обстреляли десятки туристов, что привело к теракту, в результате которого погибли 26 человек, в том числе один гражданин Непала и 25 граждан Индии. После теракта в течение следующих двух недель на границе Пакистана и Индии продолжалась стрельба. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях.

После эскалации Пакистан объявил о начале военной операции «Буньян ан-Марсус» в ответ на действия Индии. Обмен ударами — обе страны обменялись ракетными ударами. Индия заявила об «откровенной эскалации» конфликта и обвинила Пакистан в атаке дронами, которые, однако, были уничтожены индийской армией. Индийские военные нанесли удары по территории Пакистана. В Исламабаде заявили, что обстрелы со стороны Индии произошли еще до начала их операции.

Мы ранее информировали, что индийские и пакистанские войска в течение ночи против 9 мая вели мощный артиллерийский и стрелковый обстрел вдоль линии разграничения в Кашмире.