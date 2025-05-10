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Індія та Пакистан погодились на припинення вогню
Після довгих перемовин вдалось урегулювати ситуацію між країнами.
Після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду про негайне припинення вогню.
Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.
«Після довгої ночі перемовин, що відбулись за посередництва Сполучених Штатів, я радий оголосити, що Індія та Пакистан погодились на Повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни за використання здорового глузду та великого інтелекту. Дякую за вашу увагу до цього питання!», — написав він.
Нагадаємо, 22 квітня — у регіоні Джамму й Кашмір, Індія, бойовики обстріляли десятки туристів, що призвело до теракту, у результаті якого загинуло 26 осіб, зокрема один громадянин Непалу та 25 громадян Індії. Після теракту — протягом наступних двох тижнів на кордоні Пакистану та Індії тривала стрілянина. Обидві сторони звинувачували одна одну в провокаціях.
Після ескалації — Пакистан оголосив про початок військової операції «Буньян ан-Марсус» у відповідь на дії Індії. Обмін ударами — обидві країни обмінялись ракетними ударами. Індія заявила про «відверту ескалацію» конфлікту та звинуватила Пакистан в атаці дронами, які, однак, були знищені індійською армією. Індійські військові завдали ударів по території Пакистану. В Ісламабаді заявили, що обстріли з боку Індії сталися ще до початку їхньої операції.
Ми раніше інформували, що індійські та пакистанські війська протягом ночі проти 9 травня вели потужний артилерійський та стрілецький обстріл вздовж лінії розмежування в Кашмірі.