Індія та Пакистан погодились на припинення вогню

Прапор Пакистану та Індії

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Після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду про негайне припинення вогню.

Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Після довгої ночі перемовин, що відбулись за посередництва Сполучених Штатів, я радий оголосити, що Індія та Пакистан погодились на Повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни за використання здорового глузду та великого інтелекту. Дякую за вашу увагу до цього питання!», — написав він.

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Нагадаємо, 22 квітня — у регіоні Джамму й Кашмір, Індія, бойовики обстріляли десятки туристів, що призвело до теракту, у результаті якого загинуло 26 осіб, зокрема один громадянин Непалу та 25 громадян Індії. Після теракту — протягом наступних двох тижнів на кордоні Пакистану та Індії тривала стрілянина. Обидві сторони звинувачували одна одну в провокаціях.

Після ескалації — Пакистан оголосив про початок військової операції «Буньян ан-Марсус» у відповідь на дії Індії. Обмін ударами — обидві країни обмінялись ракетними ударами. Індія заявила про «відверту ескалацію» конфлікту та звинуватила Пакистан в атаці дронами, які, однак, були знищені індійською армією. Індійські військові завдали ударів по території Пакистану. В Ісламабаді заявили, що обстріли з боку Індії сталися ще до початку їхньої операції.

Ми раніше інформували, що індійські та пакистанські війська протягом ночі проти 9 травня вели потужний артилерійський та стрілецький обстріл вздовж лінії розмежування в Кашмірі.