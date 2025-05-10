Битва за выживание в УПЛ: "Черноморец" одержал волевую победу над "Ворсклой" (видео)

"Ворскла" – "Черноморец" / © ФК Ворскла

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"Черноморец" на выезде одержал волевую победу над "Ворсклой" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Бутовского в Полтаве завершился со счетом 1:2 .

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма – на 43-й минуте встречи отличился Денис Ндукве.

Однако во втором тайме подопечные Александра Кучера совершили камбэк. На 77-й минуте Алексей Хобленко восстановил паритет в этом противостоянии.

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На 82-й минуте "моряки" вырвали победу благодаря точному удару Мозеса Джарджу.

Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец"

Благодаря этой победе "Черноморец" (21 очко) поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ и теперь занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. У одесского клуба еще есть шансы избежать вылета из элитного дивизиона.

"Ворскла" (25 баллов) находится на 13-й позиции в УПЛ – это зона переходных матчей за сохранение прописки в элите.

В следующем туре УПЛ "моряки" 18 мая примут "Динамо", а подопечные Юрия Максимова днем ранее на выезде сыграют против ЛНЗ.

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Ранее сообщалось, что определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26.