Космический аппарат СССР ударил по Земле: куда он упал

Космический аппарат СССР ударил по Земле / © tsn.ua

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Советский космический аппарат «Космос-482», запущенный еще в 1972 году для исследования Венеры, сегодня сошел с орбиты и упал в Индийский океан.

Об этом сообщил «Роскосмос».

По данным российской корпорации, объект вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 и остатки упали примерно в 560 км к западу от острова Средний Андаман, недалеко от побережья Индонезии.

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«Космос-482» должен был стать исследователем Венеры, но из-за сбоя в разгонном блоке так и не покинул земную орбиту. Вместо этого он 53 года вращался вокруг планеты, постепенно приближаясь к поверхности.

Накануне СМИ прогнозировали, что его падение ожидалось 9 или 10 мая.

Напомним, ранее мы писали, что космический аппарат СССР падает на Землю и может ударить по Британии.