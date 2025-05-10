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Космический аппарат СССР ударил по Земле: куда он упал
После 53 лет на орбите советский космический аппарат «Космос-482» упал на Землю.
Советский космический аппарат «Космос-482», запущенный еще в 1972 году для исследования Венеры, сегодня сошел с орбиты и упал в Индийский океан.
Об этом сообщил «Роскосмос».
По данным российской корпорации, объект вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 и остатки упали примерно в 560 км к западу от острова Средний Андаман, недалеко от побережья Индонезии.
«Космос-482» должен был стать исследователем Венеры, но из-за сбоя в разгонном блоке так и не покинул земную орбиту. Вместо этого он 53 года вращался вокруг планеты, постепенно приближаясь к поверхности.
Накануне СМИ прогнозировали, что его падение ожидалось 9 или 10 мая.
Напомним, ранее мы писали, что космический аппарат СССР падает на Землю и может ударить по Британии.