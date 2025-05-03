Как носить белые джинсы: пять стильных идей

Как носить белые джинсы / © Getty Images

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Если вы носите белые джинсы только по особым случаям, поскольку затрудняетесь с тем, как их стилизовать, да и вообще не уверены в том, идет ли вам такая вещь, то мы пришли на помощь. В этой подобре вы найдете актуальные образы, которые наглядно демонстрируют, что иметь белые джинсы в своем гардеробе — отличная идея.

Монохром

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Это самый простой способ носить белые джинсы — просто сочетайте их с белой футболкой или рубашкой, а также добавьте пару остроносых туфель. Такой наряд отлично подойдет для работы, если у вас в офисе нет строгого дресс-кода, а также для встречи с подругами в кафе. Выбирайте свободные фасоны джинсов.

Деловой и повседневный

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Если же работа обязует вас ходить в офис в деловых образах, то просто добавьте к белым джинсам стильный жакет. Лучше остановится в таком варианте на классической длине, а также туфлями с открытой пяткой и на невысоком каблуке.

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С удобной обувью

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Если же вы решили надеть белые джинсы для прогулки, то выберите простой свитер легкой вязки, а также пару удобных белых кед или кроссовок. Сделать наряд более интересным поможет плетеная сумка или сумка-корзинка.

С черной курткой

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Это стильный и универсальный лук, который подойдет и для ивента, и для работы. Выбирайте для такого ансамбля свободные прямые джинсы, поскольку они наилучше подойдут к такой базовой куртке. Такой образ лучше не утяжелять лишними аксессуарами или цветами.

Вечерний и гламурный

Однако если хочется гламура, то белые джинсы тоже пригодятся. Просто сочетайте свою любимую классическую пару с блузой в стиле бохо, добавьте массивные украшения, а также туфли или босоножки на каблуках.

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