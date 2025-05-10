Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала, возможно ли прекращение огня

Война / © ТСН.ua

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Объявление о прекращении огня может выглядеть привлекательно на бумаге, однако его выполнение невозможно, пока существуют глубокие внутренние проблемы.

Об этом рассказала победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасинкова на своем ютуб-канале.

«Только мы вчера или позавчера с вами видели, что объявлена тишина и через несколько минут уже за нами стало лететь. Завершение огня. Ну картинка может быть красивая. Договориться можно. Подписать можно все, что заводим. Выполнить это невозможно. Пока живет, доживает „болото“, „болотяне“, мы с вами не можем рассчитывать на никакое прекращение огня, мир, безопасность», — рассказала она.

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Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявлял, что РФ пытается выдать за перемирие лишь прекращение ударов дронами и ракетами в глубоком тылу, игнорируя ситуацию на линии столкновения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии по случаю 9 мая.