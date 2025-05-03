Як носити білі джинси: п'ять стильних ідей

Як носити білі джинси / © Getty Images

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Якщо ви носите білі джинси лише у особливих випадках, оскільки вагаєтесь щодо того, як їх стилізувати, та й взагалі не впевнені в тому, чи вам пасує така річ, то ми прийшли на допомогу. У цій добірці ви знайдете актуальні образи, які наочно демонструють, що мати білі джинси у своєму гардеробі — чудова ідея.

Монохром

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Це найпростіший спосіб носити білі джинси — просто поєднуйте їх із білою футболкою або сорочкою, а також додайте пару гостроносих туфель. Таке вбрання чудово підійде для роботи, якщо у вас в офісі немає суворого дрескоду, а також для зустрічі з подругами в кафе. Вибирайте вільні фасони джинсів.

Діловий та повсякденний

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Якщо робота зобов’язує вас ходити в офіс у ділових образах, то просто додайте до білих джинсів стильний жакет. Краще зупиниться у такому варіанті на класичній довжині, а також туфлям з відкритою п’ятою та на невисокому підборі.

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Зі зручним взуттям

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Якщо ж ви вирішили одягнути білі джинси для прогулянки, то виберіть простий в’язаний светр, а також пару зручних білих кед чи кросівок. Зробити вбрання цікавішим допоможе плетена сумка або сумка-кошик.

З чорною курткою

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Це стильний та універсальний лук, який підійде і для івента, і для роботи. Вибирайте для такого ансамблю вільні прямі джинси, оскільки вони найкраще підійдуть до базової куртки. Такий образ ліпше не обтяжувати зайвими аксесуарами чи кольорами.

Вечірній та гламурний

Однак якщо хочеться гламуру, то білі джинси теж стануть у пригоді. Просто поєднуйте свою улюблену класичну пару з блузою у стилі бохо, додайте масивні прикраси, а також туфлі чи босоніжки на підборах.

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