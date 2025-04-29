Может ударить по Британии: космический аппарат СССР падает на Землю

Космический аппарат падает на Землю / © ESA

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Более 50 лет назад советский космический аппарат «Космос-482» должен был исследовать Венеру, но из-за сбоя при запуске застрял на орбите Земли. По прогнозам экспертов, он упадет на Землю уже 10 мая.

Об этом сообщило издание The Sun.

По расчетам нидерландского специалиста по отслеживанию спутников Марко Лангбрука, космический аппарат весом около 500 кг и размером с метр войдет в атмосферу на бешеной скорости около 27 000 километров в час. Хотя изначально зонд был оснащен парашютом, маловероятно, что он сработает после десятилетий пребывания в космосе.

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Наибольшее беспокойство вызывает прогнозируемая зона падения, которая охватывает широты между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты — это означает, что под угрозой оказываются Лондон, части Европы, Африки, Австралии и Америки.

Несмотря на потенциальную угрозу, эксперты отмечают, что наиболее вероятным местом падения «Космоса-482» является океан. Однако ранее два обломка «Космоса-482» упали в Новую Зеландию в 1972 году, оставив кратеры на полях.

«Космос-482» — это часть советской программы исследования Венеры. После неудачного запуска аппарат распался, и два его фрагмента до сих пор находятся на орбите. Один из них — именно тот, что сейчас падает.

Напомним, учёные установили, как замедление вращения Земли помогло появиться кислороду в атмосфере.