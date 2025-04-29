Восемь признаков того, что вы будете жить очень долго: проверьте себя

Какие признаки того, что вы будете долго жить / © Freepik

Рассказываем, по каким признакам можно определить, что вы будете жить более ста лет.

Вы чувствуете себя моложе своего реального возраста. Человек, который строит планы на будущее, не стареет душой, влюбляется, путешествует и учится новому, будет жить значительно дольше сверстников.

У вас родился ребенок, когда вам было за 40. Ученые Бостонского университета доказали, что женщины, родившие после сорока, имеют особые гены долголетия.

Вы умеете прощать. Когда человек отпускает обиды, его состояние значительно улучшается, он не страдает тревогой и депрессией, поэтому дольше сохраняется молодость и здоровье сердца.

У вас сильные ноги. Ученые из Гарварда доказали, что сила мышц ног связана с крепостью общего здоровья. Поэтому предлагают больше ходить тем, кто хочет дольше жить.

Вы не храпите. Храп провоцирует риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так что возможность дышать во сне ровно и спокойно — настоящий природный дар.

Вы любите людей. Если вы любите находиться в кругу друзей и знакомых, значит, у вас есть все шансы прожить долгую жизнь. А все потому, что приятное общение с близкими людьми снижает уровень стресса и тревоги.

Вы женщина. Женщины живут дольше мужчин, потому что две Х-хромосомы дают им такую возможность. А еще они скорее отпускают обиды, более внимательны к своему здоровью, легче переносят жизненные невзгоды.