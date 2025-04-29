Врач объяснил, как смартфон влияет на мозг: подробности

Как смартфоны влияют на мозг и почему важно не держать их у головы ночью / © Freepik

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Мобильные телефоны — неотъемлемая часть нашей жизни, однако они могут быть потенциально вредными, особенно когда мы держим их слишком близко к голове во время сна.

Об этом предупредил нейрохирург-онколог Антон Шкиряк.

По словам врача, любое электромагнитное излучение влияет на организм, но уменьшить его действие можно только двумя способами — расстоянием и продолжительностью контакта.

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«Когда вы кладете телефон под подушку или рядом с головой, — говорит Шкиряк, — вы находитесь под непрерывным влиянием излучения, которое телефон продуцирует, даже просто ища сеть. Это может вызвать изменения в биоэлектрической активности мозга, а в некоторых случаях даже судороги».

Врач советует оставлять телефон как можно дальше от себя во время сна или вообще выключать его ночью.

«Если вы не очередной нейрохирург, лучше вечером выключить телефон, а утром снова включить», — заметил Шкиряк.

Напомним, неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.