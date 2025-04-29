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Лікар пояснив, як смартфон впливає на мозок: подробиці
Використання смартфонів стало буденністю, проте не всі усвідомлюють потенційні ризики для здоров’я.
Мобільні телефони — невід’ємна частина нашого життя, однак вони можуть бути потенційно шкідливими, особливо коли ми тримаємо їх занадто близько до голови під час сну.
Про це попередив нейрохірург-онколог Антон Шкіряк.
За словами лікаря, будь-яке електромагнітне випромінювання впливає на організм, але зменшити його дію можна лише двома способами — відстанню та тривалістю контакту.
«Коли ви кладете телефон під подушку або поруч з головою, — каже Шкіряк, — ви перебуваєте під безперервним впливом випромінювання, яке телефон продукує, навіть просто шукаючи мережу. Це може викликати зміни у біоелектричній активності мозку, а в деяких випадках — навіть судоми».
Лікар радить залишати телефон якомога далі від себе під час сну або взагалі вимикати його вночі.
«Якщо ви не черговий нейрохірург, краще ввечері вимкнути телефон, а зранку знову увімкнути», — зауважив Шкіряк.
Нагадаємо, неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання, вибуху акумулятора або займання.