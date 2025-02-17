Наскільки часто слід перезавантажувати смартфон

Щоденне перезавантаження не є обов’язковим, однак у певних ситуаціях воно може стати в нагоді.

Багато користувачів вважають, що регулярне перезавантаження смартфона допомагає зменшити кількість збоїв, покращити продуктивність і навіть подовжити термін служби акумулятора. Деякі виробники, зокрема Samsung, рекомендують автоматичний щоденний рестарт, тоді як в Інтернеті можна знайти поради робити це раз на тиждень. Але чи справді це необхідно?

Про це пише T4.

Чи потрібно перезавантажувати смартфон щодня?

Сучасні операційні системи Android та iOS розроблені так, щоб працювати безперервно. Вони самостійно очищують кеш, закривають зайві процеси у фоновому режимі та оптимізують ресурси. Тому щоденне перезавантаження не є обов’язковим.

Однак у певних ситуаціях воно може стати в нагоді:

Смартфон завис і не реагує на натискання кнопок.

Застосунки працюють із помилками або аварійно закриваються.

Пристрій почав повільніше працювати: застосунки відкриваються довше, анімації зависають.

Акумулятор швидко втрачає заряд без очевидних причин.

Виникають проблеми з Wi-Fi або Bluetooth, пристрій не може підключитися до мережі чи аксесуарів.

У таких випадках звичайне перезавантаження часто усуває проблему без складних маніпуляцій.

Чи варто налаштовувати автоматичний рестарт?

Автоматичне перезавантаження може бути корисним, особливо для старіших або бюджетних смартфонів, які з часом накопичують зайві дані, що впливає на швидкодію.

Ця функція також стане в нагоді людям похилого віку, яким може бути складно самотужки розв’язувати технічні проблеми. Якщо налаштувати автоматичний рестарт раз на тиждень, можна уникнути багатьох несправностей.

Як увімкнути автоматичне перезавантаження на Android?

На більшості Android-пристроїв цю функцію можна знайти в налаштуваннях:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть до розділу "Обслуговування пристрою" або "Догляд за пристроєм".

Знайдіть пункт "Автоматичне перезавантаження" та активуйте його.

Встановіть зручний розклад (наприклад, раз на тиждень уночі).

На смартфонах Samsung ця функція доступна в розділі "Оптимізація". Якщо ж на вашому пристрої немає такої функції, можна скористатися сторонніми застосунками для автоматичного перезапуску.

Як налаштувати автоматичний рестарт на iPhone?

Компанія Apple не передбачила вбудованої функції для автоматичного перезавантаження, але це можна зробити через застосунок "Команди":

Відкрийте "Команди".

Перейдіть до вкладки "Швидкі команди" та натисніть "+".

У полі пошуку введіть "Вимкнути" та змініть дію на "Перезавантажити".

Збережіть команду.

Перейдіть до вкладки "Автоматизація" та створіть нове правило.

Оберіть "Час доби", встановіть бажаний час і дні для перезапуску.

У розділі "Мої швидкі команди" оберіть створену команду.

Активуйте "Негайний запуск", щоб iPhone автоматично перезавантажувався.

Якщо ваш смартфон працює стабільно, щоденне перезавантаження не є необхідним. Воно корисне лише у разі зависань, проблем із мережею або швидкого розряджання батареї. Автоматичне перезавантаження раз на тиждень може покращити продуктивність старих або бюджетних пристроїв.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати смартфон у стабільному стані без зайвого клопоту.

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