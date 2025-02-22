Якщо помилитися, квітка загине: скільки можна тримати орхідею у воді

Одне з найпоширеніших питань, яке хвилює квітникарів-аматорів, – як правильно поливати орхідею: скільки часу її коріння має контактувати з водою, щоб рослина залишалася здоровою та рясно цвіла?

Щоб зрозуміти особливості поливу, варто знати природні умови зростання орхідей. У дикій природі ці рослини часто оселяються на деревах, де їхні корені швидко підсихають після дощу, оскільки не занурені в ґрунт. Тому догляд за орхідеями має наближатися до їхніх природних ритмів.

Як правильно поливати орхідеї

Поливання зверху – один із найзручніших способів, особливо для рослин у прозорих горщиках із корою. Вода повинна добре зволожити субстрат, але не застоюватися в ньому, щоб коріння не почало гнити.

Як тільки з дренажних отворів починає стікати вода, полив варто припинити. Орхідею не слід залишати у воді довше ніж 15–20 хвилин, після чого зайву вологу необхідно злити.

Якщо рослина довгий час не отримувала вологи, а субстрат пересох, можна використати метод занурення.

Поміщення коріння у воду на 10–30 хвилин допоможе рівномірно наситити субстрат вологою. Проте важливо не залишати орхідею у воді надто довго, щоб уникнути загнивання коріння.

Тривалість поливу можна визначити за станом самої рослини. Якщо листя починає жовтіти, а корені стають м'якими – це свідчить про надлишок вологи. Натомість сухі, посірілі корені та зморщене листя сигналізують про нестачу води.

У різні пори року орхідеї потребують різної кількості вологи. Навесні та влітку, коли рослина активно росте і цвіте, поливати її потрібно частіше, але важливо не перестаратися.

Восени та взимку, під час періоду спокою, полив скорочують, даючи субстрату повністю висихати між зволоженнями.

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