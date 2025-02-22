Если ошибиться, цветок погибнет: сколько можно держать орхидею в воде

Один из самых распространенных вопросов, который волнует цветоводов-любителей – как правильно поливать орхидею: сколько времени ее корни должны контактировать с водой, чтобы растение оставалось здоровым и обильно цвело?

Чтобы понять особенности полива, следует знать природные условия роста орхидей. В дикой природе эти растения часто поселяются на деревьях, где их корни быстро подсыхают после дождя, поскольку не погружены в почву. Поэтому уход за орхидеями должен приближаться к их естественным ритмам.

Как правильно поливать орхидеи

Поливка сверху – один из самых удобных способов, особенно для растений в прозрачных горшках с корой. Вода должна хорошо увлажнить субстрат, но не застаиваться в нем, чтобы корни не начали гнить.

Как только из дренажных отверстий начинает стекать вода, полив следует прекратить. Орхидею не следует оставлять в воде дольше 15–20 минут, после чего лишнюю влагу необходимо слить.

Если растение долгое время не получало влаги, а субстрат пересох, можно использовать метод погружения.

Помещение корней в воду на 10–30 минут поможет умеренно насытить субстрат влагой. Однако важно не оставлять орхидею в воде слишком долго во избежание загнивания корней.

Продолжительность полива можно определить по состоянию самого растения. Если листья начинают желтеть, а корни становятся мягкими – это свидетельствует об избытке влаги. Сухие, посеревшие корни и сморщенные листья сигнализируют о нехватке воды.

В разное время года орхидеи нуждаются в разном количестве влаги. Весной и летом, когда растение активно растет и цветет, поливать его нужно чаще, но важно не переусердствовать.

Осенью и зимой, в период покоя, полив сокращают, давая субстрату полностью высыхать между увлажнениями.

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