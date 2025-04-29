"Коллекционер костей": на Гавайях нашли гусеницу-каннибала

Гусеница-канибал. Фото: Даниэль Рубинофф

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На гавайском острове Оаху ученые нашли уникальный вид хищной гусеницы, обитающей только здесь, получивший жуткое прозвище — «коллекционер костей». И недаром, ведь это существо имеет удивительную и несколько ужасную привычку — украшать свое тело останками своих жертв.

Об этом сообщило издание Independent.

Медленно передвигаясь по паутинному шелку, эта гусеница-хищник охотится на других насекомых. После трапезы она не просто оставляет пустые экзоскелеты, а бережно прикрепляет их к своему шелковому чехлу. Головы муравьев, крылья мух — все это становится частью причудливой татуировки на ее теле.

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Ученые выдвигают гипотезу, что этот своеобразный панцирь из останков может служить гусенице камуфляжем, позволяя ей незаметно подкрадываться к добыче, попавшей в паучьи сети, не становясь при этом следующей жертвой. Многие гавайские гусеницы используют шелковые железы для создания защитных чехлов, маскируя их лишайниками или песком. Однако использование именно частей тел убитых насекомых является совершенно новым явлением.

За более чем два десятилетия наблюдений ученым удалось найти лишь 62 особи хищных гусениц, что свидетельствует об их чрезвычайной редкости. Интересно, что «коллекционеры костей», найденные на Гавайях, даже не гнушаются каннибализмом, поедая друг друга.

По оценкам исследователей, происхождение этого уникального вида достигает по меньшей мере шести миллионов лет, что делает их даже древнее самих Гавайских островов. Сегодня эти удивительные существа обитают на изолированном участке горного леса.

Напомним, ученые обнаружили рыб с огромными губами и раскрыли секрет такой аномалии.