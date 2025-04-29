Вісім ознак того, що ви житимете дуже довго: перевірте себе

Які ознаки того, що ви довго житимете / © Freepik

Розповідаємо, за якими ознаками можна визначити, що ви житимете понад сто років.

Ви відчуваєте себе молодшими свого реального віку. Та людина, яка будує плани на майбутнє, не старіє душею, закохується, подорожує і вчиться новому, житиме значно довше за однолітків.

У вас народилася дитина, коли вам було за 40. Науковці Бостонського університету довели, що жінки, які народили після сорока, мають особливі гени довголіття.

Ви вмієте вибачати. Коли людина відпускає образи, її стан значно покращується, вона не страждає від тривоги й депресії, тому довше зберігається молодість та здоров’я серця.

У вас сильні ноги. Науковці з Гарварду довели, що сила м’язів ніг пов’язана із міцністю загального здоров’я. Тому пропонують більше ходити тим, хто хоче довше жити.

Ви не хропете. Хропіння провокує ризик захворювань серцево-судинної системи. Тож можливість дихати уві сні рівно і спокійно — справжній природний дар.

Ви любите людей. Якщо ви любите перебувати в колі друзів та знайомих, значить у вас є всі шанси прожити довге життя. А все через те, що приємне спілкування з близькими людьми знижує рівень стресу та тривоги.

Ви — жінка. Жінки живуть довше за чоловіків, бо дві Х-хромосоми дають їм таку можливість. А ще вони швидше відпускають образи, уважніші до свого здоров’я, легше переносять життєві негаразди.