Тріумф Путіна: експерт розповів, що насправді стоїть за військовим парадом в Росії

Володимир Путін / © Associated Press

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9 травня у Москві відбувся військовий парад, який британський політолог Марк Галеотті назвав «тріумфом» для президента РФ Володимира Путіна.

У своїй колонці для The Spectator він зазначив, що захід пройшов без інцидентів — зокрема, без атак українських дронів, — і це дозволило Кремлю створити враження контролю та сили. Водночас політолог вказує, що парад продемонстрував і розкол у лавах Заходу.

Під час заходу по Красній площі проїхало майже 200 одиниць військової техніки — від старих Т-34 до сучасних Т-90М, ТОС-2 «Тосочка» і «Титанів». На параді були присутні понад 11 000 військовослужбовців, зокрема контингенти з Китаю, Сербії та Словаччини.

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Галеотті звертає увагу, що Кремль заздалегідь вжив суворих заходів безпеки — у центрі Москви обмежили зв’язок, інтернет та закрили заклади біля Червоної площі. Попри показову потужність, на парад не приїхали лідери Азербайджану та Лаосу, а Дональд Трамп відмовився ще раніше.

На думку політолога, найбільшим провалом Путіна стала спроба прирівняти напад на Україну до Другої світової війни: російський лідер не згадав союзників того часу, зокрема США та Велику Британію, але заявив, що «вся країна підтримує учасників спецоперації».

«Попри парадну браваду, росіяни втомлюються від війни», — резюмує Галеотті.

Він переконаний, що економіка РФ перегрівається, фронт не дає результатів, а Путін тим часом «радіє вдалій постановці».

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Нагадаємо, за зовнішньою помпезністю на параді в РФ стоїть глибока економічна нестабільність та обмежений прогрес на фронті.

А за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенко, цей парад це потуги російського диктатора показати бодай якусь міжнародну присутність.