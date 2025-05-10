«Кожен громадянин України має бути готовий дати відсіч армії РФ»: нардеп про жінок на фронті

Мобілізація

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Кожна людина в України має бути підготовленою давати відсіч армії РФ. Тож потрібно, зокрема, здобувати навички володіння зброєю.

Таку думку в ефірі «КИЇВ24» висловив нардеп від «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

На його думку, сьогодні Україна у війні, в якій не варто розділяти тему захисту країни на чоловіків та жінок.

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«Сучасна війна — це вже технологічна війна. Часто на фронті я зустрічаю захисниць, які достатньо вдало керують ударними дронами, роботизованими системами», — зазначив нардеп.

Тому кожен охочий, адже законом це поки не врегульовано, має готуватися до спротиву.

«Я вважаю, що кожен громадянин України повинен володіти навичками володіння зброєю, давати відсіч агресору і так далі», — стверджує Федієнко.

Раніше йшлося про те, що усе цивільне населення України «готуватимуть до супротиву ворогу». У травні 2025 року в Верховній Раді зареєструють відповідні законопроєкти, заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Зміни до чинного законодавства, за побоюванням суспільства, можуть передбачати мобілізацію всього цивільного населення, зокрема жінок.

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