В Евросоюзе угрожают окончательно прекратить работу проекта «Северный поток-2» — WSJ

Северный поток - 2 / © Associated Press

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Европейские страны угрожают окончательно заблокировать работу " Северного потока-2 ", если Кремль не согласится на предложенное 30-дневное перемирие.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Издание пишет, что во время саммита европейских лидеров в Киеве 10 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила: кроме окончательного блокирования «Северного потока-2», Евросоюз также удвоит количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти, как это уже сделала Великобритания.

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Страны Европы стремятся воспользоваться заявлением президента Трампа, который отметил, что Вашингтон введет санкции против любой стороны конфликта, которая откажется от 30-дневного перемирия. В Белом доме подчеркнули, что это перемирие должно стать началом длительного прекращения огня и стартом мирного урегулирования конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Кремль поднимал вопрос возобновления «Северного потока» во время переговоров с администрацией Трампа. В то же время, работу газопровода блокируют страны Европы, требующие прекращения огня.

Европейские чиновники сообщили, что фон дер Ляен в пятницу обсудила возможность санкций против «Северного потока-2» с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель. Для принятия такого решения необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза. Этот шаг будет отделен от нового пакета санкций и реализуется только в том случае, если Кремль откажется продолжать режим перемирия с Украиной.

Ранее сообщалось, что США и Россия ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз .

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Мы уже информировали, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вскоре покинет свой пост, заявила, что перезапуск Северного потока-2 не состоится .