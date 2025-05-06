Когда Европа избавится от российского газа: в ЕС представили план

ЕС планирует за два года полностью отказаться от российского газа / © Getty Images

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Еврокомиссия во вторник, 6 мая, представила план полного отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года, публикация которого уже дважды откладывалась. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что детальная «дорожная карта» с законодательными предложениями будет опубликована через месяц.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Европейская программа постепенного отказа от российских энергоресурсов REPowerEU предусматривает целый комплекс изменений на законодательном уровне ЕС и национальные планы стран-членов, которые они обязаны будут выполнить до конца 2025 года.

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Новые правила запретят членам Евросоюза заключать новые договора на поставку природного газа из РФ, в том числе и СПГ. При этом действующие краткосрочные контракты должны быть завершены до конца текущего года, а долгосрочные договоренности — до конца 2027 года.

В ЕС подсчитали, что новые правила позволят на треть сократить оставшиеся поставки российского газа уже в этом году. Сейчас его доля в ЕС составляет 13%, а до начала полномасштабной войны в Украине она достигала 45% от общего газового рынка Евросоюза.

Представляя план по освобождению от зависимости от российских энергоресурсов, Йоргенсен отметил, что за три года войны в Украине страны ЕС заплатили России за газ больше, чем потратили на помощь Украине. По его словам сумма, которую таким образом получила страна-агрессор, эквивалентна стоимости 2400 истребителей.

«Россия представляет угрозу для всех нас, поэтому мы должны действовать и предпринять эти важные шаги. К концу 2027 года мы будем полностью независимы от российского газа», — подчеркнул Дан Йоргенсен.

Напомним, Евросоюз недавно ввел запрет на перепродажу российского СПГ за пределы ЕС после получения. После этого в Бельгии заявили, что любые разговоры о возобновлении энергетических связей с Россией — это «иллюзия».