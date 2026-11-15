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Дата публикации
Категория
Мир
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Союзник России хочет вступить в ЕС: премьер озвучил план

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит свою страну членом Европейского Союза через 20 лет. Он также заявил о беспрецедентном сближении Еревана с Брюсселем.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Пашинян озвучил планы Армении по ЕС

Пашинян озвучил планы Армении по ЕС / © Associated Press

Глава правительства Армении Никол Пашинян предположил, что через 20 лет его государство войдет в Евросоюз. Таким видением будущего страны он поделился, отвечая на вопросы о перспективах развития Армении через 20 лет.

Об этом Пашинян заявил во время выступления в Дублинском институте международных и европейских отношений, пишет казахская редакция Forbes.

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«Я вижу Армению членом Европейского Союза», — сказал он.

Что касается евроинтеграционных перспектив, политик отметил, что диалог между Ереваном и Брюсселем за последние годы изменился коренным образом.

«Сейчас обе стороны констатируют, что отношения между Арменией и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю их историю», — сказал Пашинян.

Он также напомнил, что армянский парламент принял закон о запуске процедуры присоединения страны к ЕС. По его словам, первоочередной импульс этому процессу придали сами граждане, которые воспользовались гарантированным Конституцией правом на законодательную инициативу и собрали необходимые подписи.

Никаких конкретных дат или сроков потенциального вступления страны в блок он не назвал.

Кроме европейских перспектив, в ходе дискуссии Пашинян подробно остановился на внешнеполитическом курсе Армении, налаживании диалога с Анкарой и Баку, а также шансах достичь регионального мира.

«Два дня назад у меня была очень позитивная встреча с президентом Эрдоганом, и мы взаимно признали, что достигли прогресса и очень близки к последнему шагу, а именно к установлению дипломатических отношений и полному открытию границ», — сказал Пашинян.

Глава правительства Армении добавил, что сейчас перед Азербайджаном и Арменией открылся исторический шанс на достижение продолжительного и окончательного мира.

«Сейчас у нас есть очень реалистичный и исторический шанс установить прочный, окончательный, постоянный, длительный и надежный мир, и было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью. И это моя личная миссия и миссия нашего правительства: воспользоваться этой исторической возможностью», — сказал он.

Отдельное внимание во время мероприятия было уделено геополитическому позиционированию Еревана. На вопрос модератора о возможном изменении внешнеполитического вектора премьер заверил, что власти не намерены отворачиваться от одних партнеров ради сближения с другими.

«Армения там, где она была и где она есть. Армения останется там, на своем месте… Мы не хотим дистанцироваться от партнеров и сближаться с другими партнерами. Мы просто проводим и реализуем нашу сбалансированную и балансирующую внешнюю политику», — подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, правительство Армении изменило формулировку относительно отношений с Россией в своей программе на 2026–2031 годы, отказавшись от определения Москвы как стратегического партнера.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, основанием для этого стали события сентября 2022 года, когда азербайджанские войска атаковали армянские позиции и продвинулись вглубь территории страны в районе Джермука примерно на 7,5 км, а Россия и ОДКБ, несмотря на обращение Еревана, не выполнили своих обязательств в сфере безопасности.

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