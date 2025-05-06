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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг увеличивает количество атак и штурмов: куда пытается прорваться

Россияне увеличивают количество ударов БпЛА, авиационные атаки, а также все интенсивнее штурмуют позиции ВСУ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Враг увеличивает количество атак и штурмов: куда пытается прорваться

Ситуация на юге остается сложной / © Associated Press

Ситуация на юге остается сложной, ведь враг увеличивает количество атак и штурмов каждый день.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в эфире телемарафона 6 мая.

«Он проводит их малыми пехотными группами, но достаточно интенсивно — особенно на Новопавловском направлении. За минувшие сутки враг провел более 20 таких боестолкновений, сегодня — более 15», — отметил Волошин.

По его словам, враг пытается прорваться к административной границе с юга Днепропетровской области и поэтому прилагает немало усилий, чтобы прорвать линию обороны.

«Враг сосредоточил значительное количество сил и средств. Сейчас производит штурмовые действия. Это около четырех полков. Их подразделения сейчас проводят штурмовые действия на Новопавловском направлении», — добавил Волошин.

Напомним, ранее речь шла о штурме правобережья Херсонщины. В ВСУ сообщили о «300 лодках» врага.

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