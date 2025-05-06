Коли Європа позбавиться російського газу: в ЄС представили план

ЄС планує за два роки повністю відмовитися від російського газу / © Getty Images

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Єврокомісія у вівторок, 6 травня, представила план повної відмови від російського викопного палива до 2027 року, публікація якого вже двічі відкладалася. Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен повідомив, що детальну «дорожню карту» із законодавчими пропозиціями буде опубліковано за місяць.

Про це пише Deutsche Welle.

Європейська програма поступової відмови від російських енергоресурсів REPowerEU передбачає цілий комплекс змін на законодавчому рівні ЄС та національні плани країн-членів, які вони будуть зобов’язані виконати до кінця 2025 року.

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Нові правила заборонять членам Євросоюзу укладати нові договори на постачання природного газу з РФ, зокрема й СПГ. Водночас чинні короткострокові контракти мають бути завершені до кінця поточного року, а довгострокові домовленості — до кінця 2027 року.

У ЄС підрахували, що нові правила дозволять на третину скоротити постачання російського газу, що залишилися, вже цього року. Нині його частка в ЄС становить 13%, а до початку повномасштабної війни в Україні вона сягала 45% загального газового ринку Євросоюзу.

Під час презентації плану зі звільнення від залежності від російських енергоресурсів Йоргенсен зазначив, що за три роки війни в Україні країни ЄС заплатили Росії за газ більше, ніж витратили на допомогу Україні. За його словами, сума, яку таким чином отримала країна-агресорка, еквівалентна вартості 2400 винищувачів.

«Росія становить загрозу для всіх нас, тому ми маємо діяти та вжити цих важливих кроків. До кінця 2027 року ми будемо повністю незалежні від російського газу», — наголосив Дан Йоргенсен.

Нагадаємо, Євросоюз нещодавно запровадив заборону на перепродаж російського СПГ за межі ЄС після отримання. Після цього у Бельгії заявили, що будь-які розмови про відновлення енергетичних зв’язків із Росією — це «ілюзія».